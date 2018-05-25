Затонувшее кафе-корабль стало лицом Екатеринбурга в Google Earth

14:33 | 27.05.2018

Фотография с изображением затонувшего 5 лет назад корабля-ресторана стало главным изображением Екатеринбурга в сервисе Google Earth.



Напомним, корабль-кафе находилось в водах реки Исеть в Екатеринбурге и было единственным плавучим кафе в городе. В 2013 году уровень воды в реке резко поднялся, и кафе было затоплено, после чего более не функционировало.



По какой причине плавучее кафе, затонувшее еще 5 лет назад, в 2018 году стало лицом столицы Урала, пока неизвестно.



Фото: Google Earth