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Полицейские проверили знания тавдинских старшеклассников
После тестирования юрисконсульт Светлана Голубева обсудила с ребятами правильность ответов на вопросы теста, напомнила о «комендантском часе» и правилах дорожного движения, а также дала напутствие на безопасное времяпровождение в период приближающихся летних каникул.
Фото: 66.мвд.рф
Татьяна Трошина © «Вечерние Ведомости»
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