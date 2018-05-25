Полицейские проверили знания тавдинских старшеклассников

13:43 | 27.05.2018

В преддверии приближающегося Международного дня защиты детей в Тавде сотрудниками межмуниципального отдела МВД России «Тавдинский» были проверены знания по правовым предметам учеников 6-9 классов школы №2. Старшеклассникам были предложены тесты на знания различных сфер правоведения. Все они касались несовершеннолетних, их прав и ответственности.



После тестирования юрисконсульт Светлана Голубева обсудила с ребятами правильность ответов на вопросы теста, напомнила о «комендантском часе» и правилах дорожного движения, а также дала напутствие на безопасное времяпровождение в период приближающихся летних каникул.



Фото: 66.мвд.рф