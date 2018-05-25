Почти на пять часов был задержан рейс из Екатеринбурга в Тунис

12:30 | 27.05.2018

Почти на пять часов задержится рейс из Екатеринбурга в Монастир (Тунис), передает ТАСС.



Судя по данным онлайн табло, вылет был запланирован на 03:50 по московскому времени, но перенесен на 08:30 МСК. Как сообщил агентству один из пассажиров рейса, в течение последних часов вылет постоянно откладывается на 15-30 минут.



Отметим, что причины задержки в пресс-службе авиакомпании не комментируют.



Фото: forumdaily.com