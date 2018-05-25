В Екатеринбурге жителям домов вокруг места проведения ЧМ-2018 предложат парковку в ТРЦ

11:16 | 27.05.2018

В Екатеринбурге жителям домов возле «Екатеринбург-Арены», где будет проходить Чемпионат мира по футболу, предлагают парковать автомобили в паркинге ТРЦ «Гринвич». Парковка машин предполагает также нахождение транспорта на территории торгового центра в ночное время суток.



Такие меры предприняты для удобства футбольных болельщиков и коснутся не всех жителей Врх-Исетского района, а только тех, кто проживает по периметру вокруг футбольной арены. Таким образом, трудностей с выходом и заходом транспорта на строго ограниченную территорию стоит ожидать жителям домов по улицам Токарей, Кирова, Верх-Исетский бульвар, Пестеревский переулок, Московская и Гурзуфская, замыкающих внутри себя «Екатеринбург Арену».



Ранее сообщалось, что жители домов, расположенных на этих улицах, могли получить специальную аккредитацию на то, чтобы парковаться у своих домов. Клиентским группам FIFA можно будет оставлять свои автомобили на специальных парковках, вход на которые будет осуществляться строго по пропускам.



Фото: oblgazeta.ru