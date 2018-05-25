В Екатеринбурге из полыхавшей пятиэтажки эвакуировали 15 человек

11:04 | 27.05.2018

Вчера днем в Екатеринбурге загорелся жилой пятиэтажный дом на улице Мурзинской. Источником возгорания стала квартира на втором этаже. Позже пламя распространилось на площадь в три квадратных метра.



Прибывшие на место пожарные эвакуировали всех жильцов дома. В тушении пожара были задействованы четыре единицы техники и десять спасателей. Пожар потушили за три минуты. Жертв удалось избежать, пострадало только личное имущество жильцов загоревшейся квартиры.



Фото: tvpodolsk.ru