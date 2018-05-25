В Екатеринбурге оцепили Северный автовокзал из-за бесхозных сумок

21:53 | 26.05.2018

В Екатеринбурге Северный автовокзал на 10 минут оказался недоступен для пассажиров – его оцепили. Причиной тому стали 4 больших сумки, оставленные у касс. Сотрудники автовокзала поспешили вызвать полицию, поскольку испугались, что в сумках может быть бомба.



- По итогам проведенной проверки хочу успокоить пассажиров, - пояснил СМИ Валерий Горелых, пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области. - Ничего взрывоопасного на территории данного объекта сотрудниками полиции обнаружено не было. Хозяина сумок нашли - это пассажир, который выходил на улицу покурить, не задумываясь о последствиях того, что он оставил свои вещи в людном месте.



Рассеянного мужчину доставили в отделение полиции для проведения профилактической беседы.



Фото: coconuts.co