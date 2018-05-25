В развитие Екатеринбурга к ЧМ-2018 вложен годовой бюджет города

19:27 | 26.05.2018

Объём финансов, равный годовому бюджету Екатеринбурга, вложен в развитие города за пять лет подготовки к чемпионату мира по футболу. Об этом губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил сегодня в рамках Петербургского международного экономического форума — 2018. По его словам, объём бюджетных вложений в развитие города к мундиалю составил около 20 миллиардов рублей, а ещё почти половину от этой суммы в проект вложили крупные инвесторы.



По словам Куйвашева, проведение таких мероприятий не только является хорошим стимулом к развитию муниципалитета, но и положительно влияет на различные внебюджетные отрасли. Выигравшими от проведения ЧМ-2018 стали отрасли капитального строительства и малый и средний бизнес, то есть вся индустрия гостеприимства. Также глава региона подчеркнул: главное, что останется у Екатеринбурга после проведения чемпионата мира, — это «наследие, которое мы получаем: спортивная инфраструктура, которая будет передана детским спортивным школам, огромное количество отелей, транспорт».



Напомним, чемпионат мира по футболу пройдёт в России с 14 июня по 15 июля. В Екатеринбурге открытие мундиаля ознаменует матч Египет — Уругвай, который пройдёт 15 июня.



Фото: agenda-u.org