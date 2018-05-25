Бывшему мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману выплатили 92 тысячи рублей

Сегодня администрация Екатеринбурга выдала последний расчёт теперь уже бывшему мэру города Евгению Ройзману. Последняя зарплата с этого места работы составила 92 тысячи рублей. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.Напомним, 22 мая Ройзман заявил о том, что досрочно уходит в отставку. Такое решение он принял в связи с отменой прямых выборов в Екатеринбурге, а в частности с тем, что его обязали вносить в повестку проект изменений в устав города. Бывший руководитель Екатеринбурга считает такие изменения в городской политике антиконституционными.