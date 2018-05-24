В Свердловской области сохраняется высокий класс пожарной опасности

15:10 | 26.05.2018

В эти выходные для юго-запада Свердловской области сохраняется высокий, четвертый класс пожарной опасности.



Как отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, одной из причин лесных пожаров может стать сухая и тёплая погода, однако основной причиной возгораний в лесах остается деятельность человека.



В этот период силы ГУ МЧС России по Свердловской области работают в режиме повышенной готовности.



Фото: yaruuna.ru