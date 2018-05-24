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14:47 | 26.05.2018

В Екатеринбурге трамваям закрыли доступ к Керамике и Вторчермету

В эти выходные в Екатеринбурге закрыли движение трамваев на Керамику и Вторчермет. Ограничения будут действовать все выходные с 9:00 до 17:00. В пресс-службе Трамвайно-троллейбусного управления сообщили, что такие меры приняты в связи с проведением капитального ремонта трамвайных путей.

Итак, проезд будет закрыт по улице Титова в интервале от ул. Юлиуса Фучика до конечных остановок «Вторчермет» и «Керамическая». Ограничение коснётся трамвайных маршрутов № 1, 14, 15, 25, 27 и 34.

Напомним также, что с 9 утра 26 мая и до 6 утра завтрашнего дня по указанному участку не сможет проехать ни один вид транспорта. Объезд будет организован по ул. Военной, Агрономической, Братской и Ферганской.

Фото: zelaomos.news

Диана Ковандо © «Вечерние Ведомости»

 


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