В Екатеринбурге трамваям закрыли доступ к Керамике и Вторчермету

14:47 | 26.05.2018

В эти выходные в Екатеринбурге закрыли движение трамваев на Керамику и Вторчермет. Ограничения будут действовать все выходные с 9:00 до 17:00. В пресс-службе Трамвайно-троллейбусного управления сообщили, что такие меры приняты в связи с проведением капитального ремонта трамвайных путей.



Итак, проезд будет закрыт по улице Титова в интервале от ул. Юлиуса Фучика до конечных остановок «Вторчермет» и «Керамическая». Ограничение коснётся трамвайных маршрутов № 1, 14, 15, 25, 27 и 34.



Напомним также, что с 9 утра 26 мая и до 6 утра завтрашнего дня по указанному участку не сможет проехать ни один вид транспорта. Объезд будет организован по ул. Военной, Агрономической, Братской и Ферганской.



Фото: zelaomos.news