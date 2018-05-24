В Екатеринбурге на время ЧМ-2018 перекроют проезд в районе ЦПКиО

14:41 | 26.05.2018

В период с 14 июня по 15 июля, в самый разгар чемпионата мира по футболу, в Екатеринбурге будет ограничено движение автомобилей в районе парка Маяковского. Во время международного мероприятия там расположится площадка для фестиваля болельщиков.



В пресс-службе городской администрации сообщают, что в указанный период будет закрыта улица Ткачей — от Машинной до Восточной — и сама Восточная в интервале от Ткачей до Большакова. При этом, отмечают в мэрии, у жителей жилых домов по ул. Восточной будет возможность проезда автомобилей.



Для гостей фестиваля болельщиков FIFA в парке Маяковского весь месяц будут бесплатно проходить концерты и прямые трансляции матчей. Так, в период с 14 июня по 15 июля гости фан-феста смогут услышать группы «Чайф», «Октава Е», Bogachi, «Курара», EK Plaze, Sinoptix, SnowBox, «Другой оркестр», «Трио Дениса Галушки» и других музыкантов. А в выходные дни на площадке будут устраивать тематические вечеринки, такие как латиноамериканские танцы, чирлидинг и многое другое.



Фото: ekaterinburg-2018.ru