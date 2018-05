Сегодня в Екатеринбурге стартует фестиваль, посвящённый группе The Beatles

14:36 | 26.05.2018

Фанаты великой ливерпульской четверки со всей России съедутся сегодня на The Beatles Fest, который состоится на бульваре Культуры на Уралмаше. Мероприятие стартует в 13:00. На нём будут исполнены лучшие хиты группы в исполнении музыкантов Екатеринбурга и не только.



С часа дня до 16:00 перед поклонниками классиков романтик-рока выступят детские и взрослые творческие коллективы Екатеринбурга, а с 16:00 начнётся взрослая программа. Перед битломанами с хитами группы выступят такие коллективы, как Blues Bastards, Анна Душина & Tesla-band, Woland, Heavy Bongo, Diddley dogs, MarieL', The Travelling Orchestra (Екатеринбург), Father McKenzie (Ростов-на-Дону), Solus Rex (Новосибирск), The Fridays (Алма-Ата) и The BeatLove (Москва).



Фестиваль The Beatles Fest проходит в Екатеринбурге в третий раз (впервые стартовал в 2016 году) в рамках празднования Дня Орджоникидзевского района. Организаторы мероприятия рассчитывают, что сегодня фестиваль соберёт не менее 20 тысяч человек.



Фото: ekburg.ru