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13:41 | 26.05.2018

Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 25 мая 2018 года

За прошедшие сутки с 08:00 25.05.2018 до 08:00 26.05.2018 на территории Свердловской области зарегистрировано 149 преступлений.

В дежурные сутки сотрудниками полиции раскрыто 83 противоправных деяния. Из них 6 фактов причинения тяжкого вреда здоровью, 1 разбой, 7 грабежей, 19 фактов незаконного оборота наркотиков, из них 14 фактов сбыта.

За минувшие сутки на территории области проведено 10 массовых мероприятий, в которых приняли участие 13 130 человек. Для обеспечения охраны порядка было задействовано 655 полицейских, 65 представителей добровольных народных дружин, 57 работников частных охранных предприятий. Был сформирован резерв из 57 полицейских. Нарушений общественного порядка не допущено.

Информация и фото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области

© «Вечерние Ведомости»

 


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