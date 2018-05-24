В Екатеринбурге мужчина с ножом в руках гонялся за девушкой и ранил ее до приезда полиции

12:16 | 26.05.2018

Сегодня ночью жители дома 22 на улице Бисертской в Екатеринбурге стали свидетелями того, как мужчина с ножом в руках гонялся за девушкой. Очевидцы вызвали полицию, однако мужчина успел ранить женщину до приезда полицейских.



На месте происшествия врачи скорой помощи оказали неотложную помощь пострадавшей. Девушка была доставлена в городскую больницу. Мужчину задержали и доставили в отдел полиции.



В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.



Фото: inkazan.ru