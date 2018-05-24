Генподрядчик по строительству моста в Нижнем Тагиле взыскал с мэрии крупную сумму

11:47 | 26.05.2018

Компания-подрядчик, выигравшая муниципальный контракт по реконструкции моста на улице Фрунзе в Нижнем Тагиле, взыскала с заказчика — администрации города — через Арбитражный суд Свердловской области 15,3 миллиона рублей. Контракт с ООО ДСК «Строймеханизация» (ранее именовалось ООО «СтройДор» и принадлежало семье свердловского депутата Армена Карапетяна) был заключен еще в июле 2014 года. Сроки выполнения работ были определены до 15 ноября 2018 года, цена контракта составила почти 500 миллионов рублей.



Работы по контракту были завершены в полном объёме, исполнительная документация принята заказчиком без замечаний. Однако муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика городского хозяйства» не торопилось произвести оплату по дополнительным затратам при производстве работ в зимнее время, в связи с чем подрядчик и вынужден был обратиться в суд и выиграл иск.



Несмотря на коммерческие успехи, политические дела Армена Карапетяна не так безоблачны. На последнем заседании 22 мая депутаты Заксобрания приняли решение о лишении парламентария депутатских полномочий в связи с представлением прокуратуры. Карапетян заявил, что будет обжаловать его и судиться с коллегами. «Мы с моими избирателями будем оспаривать это решение», — заявил депутат.



Фото: vsenovostint.ru