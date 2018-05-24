В музее Екатеринбурга стартовала экспозиция, приуроченная к ЧМ-2018

11:40 | 26.05.2018

Выставка с футбольной тематикой, приуроченная к чемпионату мира по футболу — 2018, открылась накануне в музейно-выставочном центре «Дом Поклевских-Козелл».



Одним из экспонатов выставки стал футбольный мяч, подписанный легендарным французским футболистом, послом доброй воли от ЮНИСЕФ Марселем Десайи. Спортсмен подписал мяч во время своего недавнего визита в Екатеринбург в рамках международного тура кубка ЧМ-2018 по странам-организаторам.



В экспозиции также представлены образец каслинского литья на футбольную тематику, коллекция марок, работы студентов исторического факультета УрФУ, на которых представлен вид Екатеринбурга во время мундиаля, и прочие мячи с автографами легенд футбола.



Фото: вечерний-екатеринбург.рф