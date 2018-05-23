Из окна третьего этажа общежития в Каменске-Уральском выпала 4-летняя девочка

21:03 | 25.05.2018

Сегодня днем из окна с третьего этажа общежития в Каменске-Уральском выпала 4-летняя девочка. Ребенок остался жив, но получил травмы.



После падения девочка была доставлена в больницу. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства случившегося. По итогам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.



Фото: mosmonitor.ru