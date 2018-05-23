Президент РФ пригласил участников петербургского форума на саммит в Екатеринбург

20:34 | 25.05.2018

На Петербургском международном экономическом форуме президент России Владимир Путин пригласил всех присутствующих на второй Глобальный саммит производства и индустриализации (GMIS) в Екатеринбурге.



Саммит будет проведен в рамках выставки «Иннопром-2019» в Екатеринбурге. Напомним, сегодня соглашение о проведении саммита было подписано губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым.



Фото: сайт Кремля