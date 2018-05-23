Первым в России криптообменником займется полиция

19:44 | 25.05.2018

Прокуратура Москвы отреагировала на запрос депутата Государственной думы РФ Дмитрия Ионина, пожаловавшегося на работу первого в России пункта продажи и покупки биткоинов (криптообменника) на Курском вокзале столицы. Точка работала с середины марта, в одном ряду со стандартным набором привокзального фастфуда — шаурмы, курицы гриль и хачапури.



«Возмущение обратившихся ко мне граждан вызывал тот факт, что биткоин покупают за примерно 300 тысяч рублей, а продают за 450 тысяч. Отмечалось при этом, что оборот криптовалют пока никак не легализован в России, но в данном случае применяется в качестве альтернативного платежного средства платежа», — говорит Дмитрий Ионин.



Как следует из ответа прокуратуры парламентарию, коммерческую деятельность на Курском вокзале, «направленную на предоставление финансовых услуг и денежного посредничества путем заключения агентских договоров, предметом которого являются услуги по поиску площадки, выполняющей торговлю криптовалютами, осуществляет ООО «Криптокасса».



В надзорном ведомстве отмечают, что действующее законодательство не раскрывает понятий «криптовалюта» и «виртуальная валюта», не относит их к объектам гражданских прав, что при валютно-денежных отношениях делает невозможным их официальное применение. Прокуратура направила материалы в УВД по Центральному административному округу ГУ МВД РФ по Москве для дачи процессуальной оценки деятельности криптообменника.



«Оснований для принятия мер прокурорского реагирования в настоящее время не имеется», — отмечают в прокуратуре.



Вероятно, что вскоре прокуратуре все же придется заняться первым в России криптообменником. Как известно, 22 мая Госдума приняла в первом чтении два законопроекта о криптовалютах, которые закрепили в правовом поле финансовые активы, создаваемые и выпускаемые с использованием цифровых финансовых технологий, к которым законопроект относит распределенный реестр цифровых транзакций, а также создание правовых условий для выпуска т. н. «токенов».



«Таким образом, в законодательство внесены определения цифровых финансовых активов, к которым относятся криптовалюта и токен, а также законодательно закрепляется смарт-контракт как новый вид договоров. Установлено, что криптовалюта и токен являются имуществом, определяя различия между ними на основе признака одного эмитента (токен) и множества эмитентов или майнеров (криптовалюта), а также цели выпуска. Кроме того, законопроект закрепляет правовые основы новых видов деятельности — майнинга и валидации. Законопроектом предусмотрено возможность совершения сделок по обмену токенов на рубли или иностранную валюту. Криптовалюты не легализуются в качестве средства платежа, но становятся благодаря закону легальным объектом обмена или продажи», — заявлял ранее Дмитрий Ионин.