Новости дня
18:20 | 25.05.2018
ГИБДД: сводка происшествий на территории Свердловской области за 24 мая 2018 года
Так, в 10:25 в Екатеринбурге на улице 40 лет Октября женщина, водитель автомобиля «Субару Аутбек» двигаясь по ул. 40 лет Октября со стороны ул. Банникова в сторону ул. Кировградская допустила наезд на пешехода перебегавшего проезжую часть дороги в неустановленном месте, справа налево по ходу движения автомобиля.
В результате ДТП пешеход - мальчик 2008 года рождения получил травмы: СГМ, ЧМТ, ушибы, ссадины лица, госпитализирован в ДКГБ №9.
В 13:45 посёлке Троицком на улице Мира женщина, водитель автомобиля «Джили МК» на регулируемом перекрестке при повороте налево на разрешающий сигнал светофора допустила наезд на пешехода переходящего проезжую часть дороги слева направо по ходу движения автомобиля на разрешающий сигнал светофора.
В результате ДТП пешеход - мальчик 2007 года рождения получил травмы: СГМ, ЗЧМТ, перелом голени, ушибы, ссадины лица, нижних конечностей, госпитализирован в ЦРБ Талицы.
В 16:00 в Екатеринбурге на улице Комсомольской водитель автомобиля «Ауди Q5» двигаясь по ул. Комсомольская со стороны переулка Чаадаева в сторону переулка Ученический допустил наезд на пешехода переходившего проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу, слева направо по ходу движения автомобиля.
В результате ДТП пешеход - девочка 2009 года рождения получила травмы: открытый перелом правой голени, перелом правой стопы, госпитализирована в ДКГБ № 9.
В 12:30 в Камышлове на улице Фарфористов водитель автомобиля «Лада 217230» двигаясь по ул. Фарфористов со стороны ул. Молодогвардейцев в сторону ул. Урицкого допустил наезд на пешехода переходящего проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу, слева направо походу движения автомобиля.
В результате ДТП пешеход - юноша 2000 года рождения получил травмы: ЗЧМТ, ушиб правого плеча, госпитализирован.
В 04:50 в посёлке Баранчинском на улице Калинина водитель автомобиля «ВАЗ 21083», юноша 2002 года рождения (водительское удостоверение ранее не получал), не правильно выбрал скорость, не обеспечил постоянный контроль за движением автомобиля допустил съезд с проезжей части дороги с последующим опрокидыванием.
В результате ДТП пассажир автомашины ВАЗ 21083, мужчина 1997 года рождения получил травмы: СГМ, ЧМТ, перелом поясничного отдела позвоночника, госпитализирован в ЦГБ №4 г. Н.Тагил.
За 24 мая выявлено нарушений ПДД:
Водителей в состоянии алкогольного опьянения— 42
Выезд на полосу встречного движения — 47
Непредоставление преимущества пешеходам — 314
Нарушения водителями маршрутного транспорта — 118
Нарушение правил перевозки детей-пассажиров — 122
Не использование ремней безопасности — 877
Фото и информация с сайта УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.
© «Вечерние Ведомости»
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