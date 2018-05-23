С бывшего сотрудника Староуткинского участкового лесничества взыскали шесть миллионов рублей за погубленные деревья

17:45 | 25.05.2018

Шалинский районный суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о взыскании многомиллионного ущерба с бывшего лесничего Староуткинского участкового лесничества Евгения Жданова, признанного виновным в незаконной рубке леса в особо крупном размере (ч. 3 ст. 260 УК РФ) и осужденного к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Согласно решению, он обязан возместить материальный ущерб, причиненный преступлением, в размере чуть более 6 миллионов рублей.



Установлено, что Жданов, состоящий в должности лесничего Староуткинского участкового лесничества ГКУ СО «Шалинское лесничество», используя свое служебное положение, посредством других лиц, не подлежащих привлечению к уголовной ответственности в связи с отсутствием в действиях последних состава преступления, произвел незаконную рубку лесных насаждений на вверенной ему территории.



Действуя в нарушении своих должностных инструкций, он заключил устный договор с бригадой лесорубов, введя последних в заблуждение по поводу законности своих действий, умышленно произвел незаконный отвод под рубку лесных насаждений, указав вальщику границы лесосеки для рубки лесных насаждений, пояснив, что документы на рубку находятся на подписи, при этом не оформив надлежащим образом границы участка леса.



В период с 1 февраля 2017 года по 31 марта 2017 года 01.02 бригада лесорубов, действуя по устному указанию Жданова, осуществила незаконную рубку лесных насаждений: 20 лиственниц, 19 берез, 87 елей и 108 сосен. Жданов в судебном заседании исковые требования признал в полном объеме.