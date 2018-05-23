Из транспортного кольца Малышева – Карла Либкнехта сделают два перекрестка

17:42 | 25.05.2018

В Екатеринбурге планируют ликвидировать круговое движение на перекрестке улиц Малышева и Карла Либкнехта и заменить кольцо двумя перекрестками: Малышева – Белинского и Малышева – Карла Либкнехта – Розы Люксембург, об этом рассказал зампредседателя комитета по транспорту администрации Сергей Яскевич.



- На этом участке требуется значительная масштабная реконструкция, которая бы это кольцо ликвидировала и создала бы просто два независимых перекрестка. Белинского – Малышева был бы перекресток самостоятельный, посередине пропустить улицы Малышева и создать перекресток Малышева – Карла Либкнехта – Розы Люксембург, - цитируют чиновника «Европейско-Азиатские новости».



Яскевич добавил, что проект реконструкции уже есть, однако сроки реализации пока неизвестны.





Фото: oag67.livejournal.com