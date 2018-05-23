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16:49 | 25.05.2018

В Екатеринбурге начинаются «Чистые игры»

3 июня в Екатеринбурге впервые пройдут «Чистые игры». По сути это соревнования по сбору и сортировке мусора, которые сопровождаются культурной программой. Для участников подготовили танцы, мастер-классы, квесты и многое другое. Победителей ждут призы.

«"Чистые игры" — это командная игра, в которой участники соревнуются в поисках мусора и артефактов на природной территории, отгадывают экологические загадки, делают фоточекины и торгуются со “скупщиками мусора” за баллы», — говорится на официальном сайте игр.

В Екатеринбурге местом проведения игр станет Шарташский лесопарк, где реализуется проект создания современной рекреационной зоны. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте до 2 июня.

— На старте участники получат карту, где необходимо собирать мусор, и мешки разных цветов для раздельного сбора стекла, пластика, металла. Собрать и отсортировать мусор необходимо будет на время. Участники смогут зарабатывать дополнительные очки за чекины очищенных мест и интересные находки, — рассказала организатор игр Альбина Ганиева.

Отметим, что «Чистые игры» проходят в России с 2014 года.

В Екатеринбурге начинаются «Чистые игры»


Фото: youtube.com; cleangames.ru

© «Вечерние Ведомости»

 


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