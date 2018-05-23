Евгений Куйвашев и Игорь Сечин договорились о сотрудничестве

15:54 | 25.05.2018

Сегодня, 25 мая, в рамках Петербургского международного экономического форума губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал с президентом ПАО «Нефтяная компания «Роснефть» Игорем Сечиным соглашение о сотрудничестве.



Речь идет об инвестиционных проектах, строительстве и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры (в том числе, газовых котельных и распределительных газопроводов) на территории Свердловской области.