Новости дня
15:54 | 25.05.2018
Евгений Куйвашев и Игорь Сечин договорились о сотрудничестве
Речь идет об инвестиционных проектах, строительстве и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры (в том числе, газовых котельных и распределительных газопроводов) на территории Свердловской области.
© «Вечерние Ведомости»
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