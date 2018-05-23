Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 24 мая 2018 года

15:19 | 25.05.2018

За прошедшие сутки с 08:00 24.05.2018г. до 08:00 25.05.2018г. на территории Свердловской области зарегистрировано 175 преступлений.



В дежурные сутки сотрудниками полиции раскрыто 114 противоправных деяний. Из них: два убийства, шесть умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, три грабежа, 27 краж чужого имущества, в том числе две квартирные, одно неправомерное завладение автотранспортом, девять фактов незаконного оборота наркотиков, из них три – сбыта.



За прошедшие сутки на территории области произошло 5 ДТП с пострадавшими, в которых 5 человек, в том числе 3 ребёнка, получили травмы различной степени тяжести.



За минувшие сутки на территории области проведено 12 массовых мероприятий, в которых приняли участие 6600 человек. Для обеспечения охраны порядка было задействовано 126 полицейских, 64 представителя добровольных народных дружин, 9 казаков, 12 бойцов СООПР, 4 работника частных охранных предприятий. Нарушений общественного порядка не допущено.



Информация и фото: Пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области