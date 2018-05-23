В 2019 году Интернетом обеспечат даже самые отдаленные населенные пункты Среднего Урала

15:00 | 25.05.2018

В Санкт-Петербурге в рамках международного экономического форума подписано соглашение между Свердловской областью, Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и компанией «Ростелеком». Оно предусматривает создание современной инфокоммуникационной инфраструктуры.



Планируется, что в 2019 году Интернет придет во все, даже самые отдаленные и малонаселенные, пункты Свердловской области. Также социальные учреждения собираются обеспечить Интернетом со скоростью не менее 10 Мбит/с.



«Еще в 2014 году мы с «Ростелекомом» начали работу по прокладке линий высокоскоростного интернета в небольшие населенные пункты Свердловской области, где живут от 250 до 500 человек. Провели интернет уже в 139 таких пунктов, осталось дотянуть его еще в 83 точки. Продолжим эту работу», — написал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в Instagram.