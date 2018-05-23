В Екатеринбурге изменился порядок регистрации приезжающих граждан

14:37 | 25.05.2018

С сегодняшнего дня и до 25 июля в Екатеринбурге изменили порядок регистрации граждан, сообщил глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.



Те, кто прибыл в Екатеринбург из других регионов для временного проживания, в том числе на чемпионат мира по футболу, должен в течение трех дней зарегистрироваться в Центре муниципальных услуг, многофункциональном центре или в подразделениях по вопросам миграции УМВД по Екатеринбургу. Регистрация через портал госуслуг и почту не предусмотрена.



Отметим, что данные требования не касаются граждан, проживающих на территории Свердловской области.