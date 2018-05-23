Связисты предлагают уральцам подготовиться к наплыву туристов, используя мобильный сервис

14:16 | 25.05.2018

Активнее всех на Урале к встрече иностранцев во время мировых соревнований по футболу готовятся свердловчане, тюменцы и югорчане. Жители этих регионов бьют рекорды по изучению английского языка. Где живут будущие полиглоты, связисты выяснили с помощью сервиса «МегаФон.АнглийскийЯзык».



Почти 50 тысяч иностранных туристов посетят Екатеринбург. Не меньше болельщиков приедет из ближайших регионов. Многие из них настроены на общение и «подтягивают» свой английский, используя интерактивные приложения.



Первое место по количеству желающих поговорить на языке Шекспира заняла Тюменская область. Всего на 10 % меньше любителей small talk звонят из Югры. Екатеринбургские хозяева турнира делят третье место по лингвоактивности с жителями Ямала. Кроме того, в столице Урала живет один из рекордсменов по использованию «МегаФон.АнглийскийЯзык» — за прошедший год он совершил порядка ста звонков на номер 0345 и вошел в тройку самых активных пользователей приложения в регионе. Совсем немного им уступают Челябинская, Кировская области и Пермский край.



«Для спорта и общения нет границ, убедиться в этом может каждый россиянин. Сервис «МегаФон.АнглийскийЯзык» отлично помогает снять языковой барьер. За несколько звонков по 113 секунд — именно столько в среднем длится беседа — можно отработать навык короткого разговора. После этого нашим пользователям проще общаться с иностранцами в реальной жизни», — отметил директор по продажам на массовом рынке «МегаФона» на Урале Александр Малов.



Для тех, кто только задумался о знакомстве с иностранными гостями, эксперты предлагают несколько базовых фраз, которые подойдут для общения с болельщиками:



• What is your name? – Как тебя зовут?

• Nice to meet you – Рад познакомиться

• Where do you from? – Откуда ты?

• Is it your first time in Russia? – Ты впервые в России?

• How do you like it here? – Тебе нравится здесь?/Какие у тебя впечатления?

• What team are you a fan of? – За какую команду ты болеешь?

• Are you on Facebook? – Ты зарегистрирован в Facebook?

• Stay in touch – Оставайся на связи



«МегаФон.АнглийскийЯзык» — сервис, с помощью которого можно общаться с жителями Великобритании, США, Индии по телефону на их языке. Набирая короткий номер 0345, абонент не знает, с кем в этот раз его свяжет мобильная судьба, что придает разговору дополнительный интерес. Количество звонков не ограничено. Самые популярные темы: знакомство, обсуждение стран проживания собеседников и их особенностей.