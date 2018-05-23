Участок улицы Раевского закрыли для автомобилистов почти на месяц

14:10 | 25.05.2018

В Екатеринбурге почти на месяц, с 24 мая по 22 июня, перекрыли движение транспорта по улице Раевского, на участке от улицы Блюхера до Раевского, 20.



Как сообщается на официальном портале Екатеринбурга, ограничения связаны с прокладкой сетей инженерно-технического обеспечения.





Фото: gorodkovrov.ru