В Свердловской области оштрафовали компанию, незаконно занимающуюся вывозом отходов

13:54 | 25.05.2018

Свердловская межрайонная природоохранная прокуратура выявила нарушения в деятельности ООО «Сантехэлектросервис». Предприятие занимается приемом и вывозом жидких бытовых отходов.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, «Сантехэлектросервис» при отсутствии специального разрешения (лицензии) осуществляет вывоз отходов IV класса опасности со сбросом в канализационный колодец на территории поселка Шабровского.



По факту нарушений возбуждено административное дело. Предприятие оштрафовано на 40 тысяч рублей.