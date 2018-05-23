В Екатеринбурге презентовали обновленный железнодорожный вокзал

13:28 | 25.05.2018

В Екатеринбурге в преддверии чемпионата мира по футболу модернизировали железнодорожный вокзал: отремонтировали внутренние помещения, фасад здания, платформы, обновили навигацию, установили лифтовые подъемники для маломобильных граждан. Сегодня для пассажиров и журналистов провели экскурсию по зданию.



Для безопасности пассажиров на территории вокзала установили досмотровые зоны с металлодетекторами и рентгеновскими установками. С 24 мая вступили в силу новые правила. Каждый посетитель должен пройти процедуру входного контроля. Те, кто входит в вокзал из города, будут проходить досмотр на привокзальной площади или в западном крыле (со стороны метро «Уральская»), а прибывающие в город — на дополнительных пунктах при выходе из тоннелей. Процедура досмотра не понадобится только в том случае, если пассажир планирует сразу выйти в город, минуя вокзал.



Кроме того, на вокзале круглосуточно работают два справочных центра: в фойе второго этажа и в зале касс дальнего следования, объявления теперь звучат на двух языках.