На трех улицах в Академическом запретили остановку

12:42 | 25.05.2018

В июне 2018 года для повышения безопасности транспортным средствам запретят останавливаться на трех улицах в микрорайоне Академическом:



- улице Сахарова (от Вильгельма де Геннина до Рябинина);

- улице Вонсовского (от Чкалова до Амундсена);

- улице Вильгельма де Геннина (от Павла Шаманова до Сахарова).



Кроме того, парковать автомобили запретят в некоторых внутриквартальных проездах в других районах, а именно:



- во внутриквартальном проезде от улицы Первомайской до Карла Либкнехта, 40;

- во внутриквартальном проезде от улицы Шейнкмана до Шейнкмана, 104;

- во внутриквартальном проезде от улицы Раевского до Раевского, 11Б;

- в проезде по улице Пирогова (от Татищева до ВИЗ-бульвара).



Также в июне запретят разворот на перекрестке Белинского — Саввы Белых (при движении по улице Белинского со стороны Фучика).



Отмечается, что ограничения вводятся по просьбам жителей.





Фото: bigvill.ru