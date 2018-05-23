Начались опрессовки в Орджоникидзевском районе

12:18 | 25.05.2018

Сегодня, с 9:00 до 17:00, проводятся гидравлические испытания трубопроводов в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга. В связи с этим ограничена подача горячей поды в зоне Свердловской ТЭЦ (район в границах улиц Машиностроителей – Донбасская – Победы).



«До начала испытаний температура горячей воды будет понижена до 40 градусов Цельсия и восстановлена после окончания испытаний», - говорится в сообщении пресс-службы ЕТК.



При обнаружении коммунальных аварий (горячей воды, парения на участках теплосетей) следует звонить по телефонам:



Центральная диспетчерская служба администрации города: 005 (222-3-005)



Центральная диспетчерская служба АО ЕТК: 331-22-18, 329-33-52, 329-37-52



Оперативная диспетчерская служба АО ЕТК: 370-59-21, 370-19-79





Фото: trkzelenogorsk.ru