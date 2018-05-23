Росавтодор проинспектировал екатеринбургские дороги

Заместитель руководителя Росавтодора Игорь Астахов оценил качество ремонта улично-дорожной сети Екатеринбурга. Речь идет о дорогах, работы на которых проводились в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги».Во время инспекции Игоря Астахова сопровождали министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков и начальник Уралуправтодора Алексей Борисов. Делегация побывала на улицах Свердлова, Карла Либкхнехта, Первомайской, проспекте Ленина, а также в районе «Екатеринбург Арены».В целом работы получили положительную оценку замруководителя Росавтодора.- Все работы выполнены в соответствии с нормативами. Но и в рамках действующих нормативов есть резервы для повышения качества покрытия, которое будет способствовать улучшению характеристик автомобильных дорог. Мы надеемся, что город последует нашим рекомендациям и это приведет к увеличению долговечности дорог, - отметил Игорь Астахов.