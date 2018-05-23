Ночью в Полевском сгорело предприятие по производству пластиковых окон

11:40 | 25.05.2018

Сегодня ночью на улице Калинина в Полевском сгорело предприятие по изготовлению пластиковых окон. Площадь пожара составила 450 квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало.



«В тушении пожара были задействованы 4 единицы техники, 13 человек личного состава. В 02:10 (мест) огонь локализован, в 04:56 (мест) открытое горение ликвидировано, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 07:00 (мест)», - передает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.





Фото: kyiv.web2ua.com