Дума Екатеринбурга отменила прямые выборы мэра

11:26 | 25.05.2018

Сегодня, 25 мая, дума Екатеринбурга приняла поправки в устав, отменяющие прямые выборы главы города. Теперь мэр будет избираться депутатами городской думы из числа предложенных конкурсной комиссией кандидатов. Также отменяется двуглавая система (председатель думы - глава администрации), у города будет один глава.



Обязанности председателя думы Екатеринбурга, по причине отставки Евгения Ройзмана, будет временно исполнять зампредседателя Виктор Тестов.