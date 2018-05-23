На Урале у перевозчика-должника арестовали пять автобусов

11:16 | 25.05.2018

В Тугулымском городском округе у компании-перевозчика арестовали пять автобусов и четыре автомобиля. Причиной стали долги по зарплате и налогам.



Как сообщает пресс-служба УФССП по Свердловской области, общая сума задолженности составила 1,7 млн рублей, из них 600 тысяч — по зарплате.



На счета компании наложили арест, благодаря ежемесячному списанию денег задолженность по зарплате сократилась до 150 тысяч рублей. Для ликвидации остальной задолженности арестованы транспортные средства.



«В рамках исполнительного производства судебными приставами-исполнителями был произведен арест автотехники: 2 автобуса "Киа-Гранбирд", 2 автобуса ПАЗ, автобус КАвЗ, "Газель", грузовой самосвал, УАЗ и ВАЗ-2120 "Надежда"», — говорится в сообщении.





Фото: newizv.ru