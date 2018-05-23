Екатеринбургская дума приняла отставку Ройзмана

10:59 | 25.05.2018

Сегодня, 25 мая, дума Екатеринбурга приняла отставку главы города Евгения Ройзмана. Обязанности председателя думы перешли к его заместителю Виктору Тестову.



За отставку проголосовали 25 депутатов, шесть высказались против. Самого Ройзмана на заседании не было.



Напомним, что 22 мая Евгений Ройзман отказался участвовать в процедуре отмены прямых выборов мэра. Во время выступления на заседании думы он заявил, что уходит в отставку, после чего написал соответствующее заявление.





Фото: bloknot.ru