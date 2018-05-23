В Екатеринбурге построят развязку на перекрестке Объездной и Серафимы Дерябиной

10:40 | 25.05.2018

В Екатеринбурге построят развязку на перекрестке Объездной автодороги и улицы Серафимы Дерябиной, об этом рассказал глава администрации города Александр Якоб во время объезда Ленинского района.



Работы пройдут в два этапа. На первом, который продлится в 2018-2019 годах, проведут «пробивку» улицы Серафимы Дерябиной через автомобильное кольцо для ее соединения с улицей Вильгельма де Геннина. На втором этапе построят путепровод, по которому транспорт поедет с Объездной автодороги.



Сейчас в Екатеринбурге ищут подрядчика, который спроектирует строительство развязки.



Отметим, что в дальнейшем также планируется строительство транспортной эстакады по оси Объездной автодороги с прохождением под ней проезжей части улицы Амундсена.





Фото: agenda-u.org