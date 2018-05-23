В Свердловской области уволили чиновницу, не указавшую в декларации земельный участок и автомобиль

10:24 | 25.05.2018

В Свердловской области в связи с утратой доверия уволена главный специалист-эксперт отдела административного, финансового, правового и кадрового обеспечения Территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, в декларациях о доходах за 2014, 2015 и 2016 годы госслужащая указала неверные сведения. В частности, она не внесла в документ автомобиль, земельный участок, некоторые свои банковские счета, а также счета супруга.



По данным фактам прокуратура внесла представление об устранении нарушений в адрес руководителя Территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Свердловской области. В апреле 2018 года женщину уволили в связи с утратой доверия.



Бывшая госслужащая пыталась обжаловать свое увольнение в суде, но безрезультатно.





