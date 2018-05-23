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09:42 | 25.05.2018
«Вертолетов нужно больше»: Евгений Куйвашев намерен развивать санитарную авиацию
Сейчас в регионе работают два вертолета Ми-2, которые делают в год 230–250 вылетов и эвакуируют 180–200 пациентов. Евгений Куйвашев планирует закупить еще несколько вертолетов «Ансат».
«Вертолетов нужно больше. Мы планируем увеличить парк до пяти машин. Кроме того, нужен другой тип. Поэтому обсуждаем покупку более подходящих казанских вертолетов «Ансат» и планируем дальнейшее развитие инфраструктуры. Дело дорогое, поэтому договариваемся о помощи федерального бюджета. Помимо прочего, вертолеты можно использовать для транспортировки пациентов между соседними регионами», — написал Куйвашев в Instagram.
Напомним, что вчера стартовал Петербургский международный экономический форум, который продлится до 26 мая. Сегодня в пленарном заседании ПМЭФ участие примут президент России Владимир Путин, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, лидер Франции Эммануэль Макрон.
© «Вечерние Ведомости»
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