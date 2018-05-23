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09:23 | 25.05.2018
В Нижнем Тагиле директору предприятия грозит срок за невыплату зарплаты
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, директор, имея реальную возможность выплачивать зарплату, из корыстной и иной личной заинтересованности не делал этого. Задолженность перед одним из работников составила более 60 тысяч рублей.
Мужчине грозит до трех лет лишения свободы.
Фото: ibragimov.pro
© «Вечерние Ведомости»
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