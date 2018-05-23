В Нижнем Тагиле директору предприятия грозит срок за невыплату зарплаты

09:23 | 25.05.2018

В Нижнем Тагиле перед судом предстанет директор ООО «Новация», обвиняемый в полной невыплате зарплаты работнику более двух месяцев.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, директор, имея реальную возможность выплачивать зарплату, из корыстной и иной личной заинтересованности не делал этого. Задолженность перед одним из работников составила более 60 тысяч рублей.



Мужчине грозит до трех лет лишения свободы.





Фото: ibragimov.pro