На Комсомольской сбили 8-летнюю девочку

09:10 | 25.05.2018

Накануне днем в Екатеринбурге автомобиль Audi сбил ребенка. Это произошло на пешеходном переходе возле дома № 63 на улице Комсомольской.



Машина ехала со стороны Чаадаева в направлении Малышева. По словам водителя, он не заметил девочку из-за другого автомобиля, который стоял слева.



В результате ДТП 8-летняя девочка получила переломы голени и стопы. Ее госпитализировали.



По факту ДТП будет проведено дознание, сообщили в ГИБДД Екатеринбурга.





Фото: ГИБДД Екатеринбурга