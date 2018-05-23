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09:10 | 25.05.2018

На Комсомольской сбили 8-летнюю девочку

Накануне днем в Екатеринбурге автомобиль Audi сбил ребенка. Это произошло на пешеходном переходе возле дома № 63 на улице Комсомольской.

Машина ехала со стороны Чаадаева в направлении Малышева. По словам водителя, он не заметил девочку из-за другого автомобиля, который стоял слева.

В результате ДТП 8-летняя девочка получила переломы голени и стопы. Ее госпитализировали.

По факту ДТП будет проведено дознание, сообщили в ГИБДД Екатеринбурга.


Фото: ГИБДД Екатеринбурга

© «Вечерние Ведомости»

 


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