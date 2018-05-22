В Екатеринбурге в районе снесённой телебашни водрузят мост через Исеть

21:12 | 24.05.2018

Администрация Екатеринбурга ищет проектировщика моста через реку Исеть, который расположится по ул. Народной Воли в районе бывшей телебашни. Новый мост должен будет соединить часть города, где расположены недостроенная гостиница и психдиспансер, с частью, где сейчас находится цирк.



Сооружение будет пешеходным, но с возможностью проезда спецтехники. Также мост будет проницаемым — чтобы через него или под ним можно было свободно пройти по набережной. Скорее всего, у моста благоустроят и набережную, вымостив её гранитом.



Что касается парковок, то на самом участке телебашни — будущей ледовой арене — будет 400 парковочных мест. Ещё 500 расположатся на новой парковке на ул. 8 Марта — Декабристов. Однако 900 парковочных мест — слишком мало для 15 тысяч зрителей, на которых рассчитан ледовый комплекс. Поэтому в настоящее время уже 10 компаний, чьи паркинги находятся близ будущего строения, подтвердили наличие резервных мест для арены. Таким образом, в окрестностях арены нашлась возможность для стоянки 2,5 тысячи машин.



Фото: znak.com