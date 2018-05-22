В Екатеринбурге благоустроят набережную Исети

20:49 | 24.05.2018

Сегодня глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб ознакомился с дизайн-проектом по улучшению набережной реки Исети от ул. Куйбышева до ул. Малышева. План реализации данного участка города набрал в рейтинге более 76 тысяч голосов.



Как сообщает пресс-служба мэрии, проектировщики должны будут справиться с первоочередными задачами, такими как чистка русла реки и восстановление экосистемы. Также в обязанности исполнителей войдёт повышение доступности территории для горожан всех возрастов и организация безбарьерной среды.



В планы госслужащих входят как самые элементарные задачи, например, установить у воды скамейки, урны и малые архитектурные формы с морозостойкими растениями, так и действительно грандиозные — выделить зону набережной под парк для собак, установить два пешеходных моста (очевидно, речь идёт об ул. Куйбышева), оснастить набережную спортивными площадками и оранжереями, а также детской игровой зоной и сценой-пирсом.



По словам главы мэрии, частично работы по благоустройству набережной Исети уже были выполнены в прошлом году, другая же часть реализации дизайн-проекта отложена на этот год.



Также в этом году начинается проектирование участка набережной от Куйбышева до ЦПКиО. Работа будет разбита на несколько этапов.



Фото: mapio.net