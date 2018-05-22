Уральский фальшивомонетчик получил год в колонии-поселении

17:14 | 24.05.2018

Житель поселка Черемухово города Североуральска 31-летний Виталий Владимиров осужден на год в колонии-поселении за изготовление поддельных денежных купюр.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, в период с января по февраль 2017 года мужчина изготовил 23 купюры номиналом 1 тысяча рублей.



— Подсудимый, находясь у себя дома, канцелярским ножом отрезал от не установленного в ходе дознания количества банковских билетов Центрального банка Российской Федерации номиналом 1 тыс. рублей верхние и нижние части, после чего совмещал и склеивал их с помощью липкой ленты «скотч» по определенной схеме, — рассказали в пресс-службе.



В дальнейшем с помощью устройства самообслуживания мужчина зачислил эти деньги к себе на карту, после чего снял наличные.



Своими действиями уралец причинил ущерб банку. Свою вину он признал, поэтому дело рассматривалось в особом порядке.





Фото: cont.ws