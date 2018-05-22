В Екатеринбурге пресекли незаконную торговлю саженцами деревьев

Сегодня сотрудники Россельхознадзора пресекли торговлю саженцами возле ДК железнодорожников. У реализатора из Ивановской области не оказалось документов о происхождении, сортовой принадлежности и посадочных качествах более двух тысяч саженцев яблони, груши, вишни, черешни и алычи. Покупателей он уверял, что товар привезен из Сибири.«Саженцы с открытой корневой системой не соответствовали требованиям ГОСТа. Не сумел собственник товара подтвердить и фитосанитарное карантинное благополучие питомника или участка, где они были выращены», — говорится в сообщении пресс-службы Управления Россельхознадзора по Свердловской области.По данным фактам возбуждено дело об административном правонарушении.