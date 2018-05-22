Избили и угрожали пистолетом: в Екатеринбурге задержаны подозреваемые в вымогательстве денег у предпринимателя

16:29 | 24.05.2018

Сотрудники полиции совместно с бойцами СОБР Росгвардии задержали в Екатеринбурге двух местных жителей 1991 и 1996 года рождения. Их подозревают в вымогательстве денежных средств у предпринимателя, имеющего бизнес в сфере рекламы.



Как сообщил официальный представитель регионального полицейского главка Валерий Горелых, злоумышленники избили предпринимателя и угрожали ему пистолетом. Требовали миллион рублей.



В дальнейшем задержанные пояснили, что предприниматель должен им деньги, однако подтверждающих документов не предоставили.



Сейчас по данным фактам возбуждено уголовное дело. Екатеринбуржцам грозят сроки до 15 лет.





Фото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области