Генеральная прокуратура взяла под контроль расследование дела о нападении на Дмитрия Полянина

16:00 | 24.05.2018

Прокуратура Свердловской области по поручению Генерального прокурора России Юрия Пономарева изучила уголовное дело о нападении на главного редактора «Областной газеты» Дмитрия Полянина, а также материал, с публикацией которого могло быть связано нападение.



Напомним, что вечером 12 апреля неизвестные напали на Дмитрия Полянина у его дома, нанесли несколько ударов арматурой. В результате он получил закрытую черепно-мозговую травму и перелом ребра. По мнению главреда, нападение может быть связано с опубликованным в издании материалом о «коммунальных войнах».





Фото: «Областная газета»