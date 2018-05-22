С начала года в ДТП на Среднем Урале погибло четыре ребенка. Еще 70 получили травмы

15:48 | 24.05.2018

С начала года в Свердловской области зарегистрировано 69 ДТП с участием детей. В этих авариях четыре ребенка погибло, еще 70 получили травмы различной степени тяжести.



Так, напомним, что вчера на улице Щорса в Екатеринбурге автомобиль «Дэу Нексия» сбил 10-летнего мальчика. По словам водителя, ребенок неожиданно выехал на дорогу на самокате. Мальчик получил переломом ноги.



Госавтоинспекция Свердловской области призывает родителей уделить особое внимание безопасности детей на дорогах в летний период. Для тех, кто ездит на самокатах, сегвеях, скутерах, моноколесах и гироскутерах, действуют такие же правила, как для велосипедистов. Перед пешеходным переходом необходимо остановиться и спешиться.





Фото: bizbi.ru